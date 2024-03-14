В России заявляют о "тяжелых боях" в Козинке. На место якобы выехал губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал в Козинку, чтобы "увидеть все своими глазами".

Медуза со ссылкой на Z-каналы сообщила, что в районе Козинки якобы пытались прорвать российско-украинскую границу.

"Утверждается, что там высадился вертолетный десант и идут тяжелые бои. Никаких видеозаписей, подтверждающих эти заявления, нет. Что на самом деле происходит в селе, неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным..." - сообщили в "Русском добровольческом корпусе".

Ситуация на границе с РФ