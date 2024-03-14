Прорив кордону з РФ. Російські повстанці оголосили про створення гуманітарного коридору

Бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб і військових РФ з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російський добровольчий корпус" у Telegram .

Вони знову закликали до термінової евакуації мешканців населених пунктів у прикордонних районах РФ у зв'язку із проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей. Відповідні населені пункти наведено на опублікованій РДК карті.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим РДК дає гуманітарний коридор для мирних росіян і російських військових з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня, щоб вони могли безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", - сказано в повідомленні.

Раніше сьогодні РДК повідомив, що бійці просунулися на кілька десятків кілометрів углиб за кордон РФ після прориву 12 березня. Також вони взяли у полон окупантів.

Ситуація на кордоні з РФ