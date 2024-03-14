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Прорив кордону з РФ. Російські повстанці оголосили про створення гуманітарного коридору

Четвер 14 березня 2024 18:23
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Прорив кордону з РФ. Російські повстанці оголосили про створення гуманітарного коридору Фото: Бійці Російського добровольчого корпусу (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб і військових РФ з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російський добровольчий корпус" у Telegram.

Вони знову закликали до термінової евакуації мешканців населених пунктів у прикордонних районах РФ у зв'язку із проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей. Відповідні населені пункти наведено на опублікованій РДК карті.

Прорив кордону з РФ. Російські повстанці оголосили про створення гуманітарного коридору

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим РДК дає гуманітарний коридор для мирних росіян і російських військових з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня, щоб вони могли безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", - сказано в повідомленні.

Раніше сьогодні РДК повідомив, що бійці просунулися на кілька десятків кілометрів углиб за кордон РФ після прориву 12 березня. Також вони взяли у полон окупантів.

Ситуація на кордоні з РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Пізно ввечері цього ж дня бійці легіону "Свобода Росії" все ж таки взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області і заявили, що ця ніч буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Як пишуть російські пропагандисти, в районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки (Білгородська область РФ) йде бій, застосовується бронетехніка і РСЗВ.

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