США почали краще розуміти позицію Кремля щодо війни в Україні. Водночас американська адміністрація намагається самостійно розібратися в причинах конфлікту.
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Интерфакс".
Захарова вважає, що завдяки контактам між Росією і США Вашингтон став краще розуміти російські аргументи щодо "усунення першопричин української кризи".
"Ми бачимо, що з цілої низки найважливіших питань вони нас чують. Ми вважаємо, що на основі наданої інформації певні аспекти вони стали краще розуміти, краще розуміти наші доводи про безальтернативність усунення першопричин української кризи", - заявила представниця російського міністерства.
Водночас вона зауважила, що нова адміністрація США "намагається сама розібратися в деталях, у суті проблеми, щоб виробити власну думку щодо ситуації та можливих шляхів її вирішення".
"Усе це вимагає і терпіння, і часу, і, звісно, ретельного, вивіреного підходу, заснованого на вивченні фактів… Природно, ми зараз тільки на початку шляху", - підсумувала Захарова.
Зауважимо, що раніше сьогодні керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що американський президент Дональд Трамп може посилити Росію, щоб послабити Китай.
Зауважимо також, що раніше сьогодні США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні. Разом зі Штатами проти проголосували також Росія та Білорусь.
Ба більше, стало відомо, що у США закрили центр, що викривав пропаганду Росії.
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