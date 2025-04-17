В Росії заявили про "зрушення" в переговорах із США щодо війни в Україні: що це означає

Захарова вважає, що завдяки контактам між Росією і США Вашингтон став краще розуміти російські аргументи щодо "усунення першопричин української кризи".

"Ми бачимо, що з цілої низки найважливіших питань вони нас чують. Ми вважаємо, що на основі наданої інформації певні аспекти вони стали краще розуміти, краще розуміти наші доводи про безальтернативність усунення першопричин української кризи", - заявила представниця російського міністерства.

Водночас вона зауважила, що нова адміністрація США "намагається сама розібратися в деталях, у суті проблеми, щоб виробити власну думку щодо ситуації та можливих шляхів її вирішення".

"Усе це вимагає і терпіння, і часу, і, звісно, ретельного, вивіреного підходу, заснованого на вивченні фактів… Природно, ми зараз тільки на початку шляху", - підсумувала Захарова.