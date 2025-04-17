Трамп хоче посилити Росію, щоб послабити Китай, - експерт

Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні, бо це може посилити Росію. Американський президент Дональд Трамп, натомість, може використати посилення РФ як інструмент тиску на Пекін.

Клочок зазначив, що виклики, які сьогодні створює Китай для євразійського континенту, залишаються недооціненими. На його думку, Європа наразі заграє з Пекіном, тоді як Трамп, судячи з його дій, має чітке прагнення послабити Китай, хоча розвиток подій може внести певні корективи.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" повідомив, що нині готується саміт між китайським лідером Сі Цзіньпіном і американським президентом, який може відбутися в червні або липні. Як зазначив експерт, усе залежить від перебігу російсько-української війни.

За його словами, Китай категорично проти завершення війни в Україні, однак, зауважив, що за президентства колишнього президента США Джо Байдена ще вагався у своїй позиції.

"Йому (Китаю, ред.) не цікаво, щоб Росія хоч трішки посилювалася. Трамп це розуміє і він дасть Росії посилитися, але за однієї умови - якщо вони допоможуть йому утрясти питання на Близькому Сході із Тегераном і підписати без'ядерну угоду, ну і звісно припинити російсько-українську війну, тоді Росія може почати набирати потенціали відновлюватись", - зауважив Клочок.

Також він зазначив, що, за прогнозами світових аналітиків, у 2025 році зростання ВВП Росії не перевищить 1,5% - і це, на його думку, є критичною цифрою для країни.

"Тому плани у Трампа амбітні, вони справді грандіозні. Наскільки йому вдасться їх реалізувати, тут багато впливає на це", - підсумував Клочок.