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В один голос з РФ: США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні

Нью-Йорк, Четвер 17 квітня 2025 16:13
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В один голос з РФ: США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генасамблея ООН учора, 16 квітня, підтримала проєкт резолюції, в якому згадувалася агресія Росії проти України. Але проти, зокрема, голосували США, Росія та Білорусь.

Як передає РБК-Україна, на це звернуло увагу видання Reform.news.

Генасамблея ООН учора розглядала резолюцію "Співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і регіональними та іншими організаціями: співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і Радою Європи".

В один голос з РФ: США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в УкраїніФото: результати голосування в ООН (скриншот)

У тексті документа кілька разів згадується агресія Росії проти України. Зокрема, там сказано, що Європа зіткнеться з безпрецедентними викликами "після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії". Також у проєкті резолюції написано про роботу зі створення спецтребуналу за злочин агресії проти України.

Представники США під час голосування поскаржилися, що заяви в резолюції нібито "не сприяють просуванню до досягнення миру". Водночас російські дипломати назвали формулювання в документі "неприйнятними".

У підсумку проти резолюції проголосували тільки дев'ять країн:

  • США;
  • Росія;
  • Білорусь;
  • КНДР;
  • Еритрея;
  • Малі;
  • Нікарагуа;
  • Нігер;
  • Судан.

США вже не вперше голосують разом із РФ

Нагадаємо, у лютому США проголосували проти резолюції України із засудженням російської агресії. Також проти документа виступили Росія і Білорусь.

Вашингтон навіть запропонував альтернативну резолюцію, в якій війну називали тільки "конфліктом". При цьому українську резолюцію американські дипломати просили "зняти з розгляду".

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