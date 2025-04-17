В один голос з РФ: США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні
Генасамблея ООН учора, 16 квітня, підтримала проєкт резолюції, в якому згадувалася агресія Росії проти України. Але проти, зокрема, голосували США, Росія та Білорусь.
Як передає РБК-Україна, на це звернуло увагу видання Reform.news.
Генасамблея ООН учора розглядала резолюцію "Співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і регіональними та іншими організаціями: співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і Радою Європи".
Фото: результати голосування в ООН (скриншот)
У тексті документа кілька разів згадується агресія Росії проти України. Зокрема, там сказано, що Європа зіткнеться з безпрецедентними викликами "після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії". Також у проєкті резолюції написано про роботу зі створення спецтребуналу за злочин агресії проти України.
Представники США під час голосування поскаржилися, що заяви в резолюції нібито "не сприяють просуванню до досягнення миру". Водночас російські дипломати назвали формулювання в документі "неприйнятними".
У підсумку проти резолюції проголосували тільки дев'ять країн:
- США;
- Росія;
- Білорусь;
- КНДР;
- Еритрея;
- Малі;
- Нікарагуа;
- Нігер;
- Судан.
США вже не вперше голосують разом із РФ
Нагадаємо, у лютому США проголосували проти резолюції України із засудженням російської агресії. Також проти документа виступили Росія і Білорусь.
Вашингтон навіть запропонував альтернативну резолюцію, в якій війну називали тільки "конфліктом". При цьому українську резолюцію американські дипломати просили "зняти з розгляду".
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