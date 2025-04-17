В России заявили о "сдвиге" в переговорах с США по войне в Украине: что это значит

Захарова полагает, что благодаря контактам между Россией и США Вашингтон стал лучше понимать российские аргументы по "устранению первопричин украинского кризиса".

"Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы считаем, что на основе предоставленной информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - заявила представитель российского министерства.

В то же время она отметила, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение относительно ситуации и возможных путей ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов... Естественно, мы сейчас только в начале пути", - подытожила Захарова.