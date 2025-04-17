У США закрили центр, що викривав пропаганду Росії, Ірану та Китаю
Керівництво Державного департаменту США ліквідувало Центр, що викривав пропаганду авторитарних режимів. Його назвали "загрозою для свободи слова".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо на сайті Держдепартаменту.
Очільник відомства зазначив, що впродовж останнього десятиліття "американців обмовляли, звільняли, звинувачували і навіть ув'язнювали за те, що вони просто висловлювали свою думку", і додав, що "сьогодні це закінчиться".
"Я оголошую про закриття відділу Державного департаменту з протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню (R/FIMI), раніше відомого як Центр глобальної взаємодії (GEC). Він коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував та цензурував голоси американців, яким вони мали служити", - написав Рубіо.
Виконавчий директор Фонду "За свободу онлайн" Майк Бенц повідомив, що Держдепартамент 16 квітня відправив у відпустку всіх 30 штатних співробітників залишків R/FIMI, ліквідував всі 50 штатних посад і направив до Конгресу повідомлення про припинення існування R/FIMI та його фінансування в розмірі 65 мільйонів доларів.
Центр глобальної взаємодії (GEC) був сформований у 2016 році. Він займався протидією іноземній пропаганді та дезінформації, зокрема з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Скорочення іноземної допомоги
Адміністрація президента США Дональда Трампа масово скорочує відомства і програми, що опікуються зовнішньополітичними питаннями.
Зокрема, нещодавно Держдепартамент скасував 139 грантів на загальну суму 214 млн доларів. Більша частина з них займалася пропагандою у сфері ЗМІ в країнах колишнього СРСР та країнах з авторитарними режимами.
Раніше Трамп призупинив на 90 днів усю фінансову допомогу за кордоном. Це призвело до припинення діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відомство реорганізовують, частина його повноважень відійде до Держдепартаменту.
Крім того, США можуть закрити велику кількість посольств у багатьох країнах світу.
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