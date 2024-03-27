У Росії заявили про "збиття" 18 повітряних цілей

Нагадаємо, вдень, 25 березня, у Ростові пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети. Російські ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи в небі над Ростовом і передмістям. На території Новочеркаська пролунало два гучні вибухи.

Губернатор області Василь Голубєв повідомив про нібито збиття ракети над у небі над областю. За його словами, уламки ракети впали в полі.

Крім того, вночі, 25 березня, дрони атакували велику електростанцію в Ростовській області, внаслідок чого виникла пожежа. Губернатор області повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. На станції працює 9 енергоблоків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.