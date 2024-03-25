Дрони атакували велику електростанцію в Ростовській області: виникла пожежа

Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. Виникла пожежа, з ладу виведено енергоблоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернатора Ростовської області Василя Голубєва та Російську службу BBC News .

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що на трансформаторній підстанції виникла пожежа.

"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", - написав Голубєв.

Також губернатор повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. На станції працює 9 енергоблоків.

"Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ - Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", - повідомив Голубєв.

Місцеві Telegram-канали, посилаючись на своїх передплатників, повідомили про вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС, а перед вибухами - про проліт над областю приблизно два десятки дронів. Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин відключалося світло.