В России заявили об "сбитии" 18 воздушных целей

Напомним, днем, 25 марта, в Ростове раздались взрывы: россияне заявили о сбитии ракеты . Российские СМИ сообщали о по меньшей мере трех взрывах в небе над Ростовом и пригородом. На территории Новочеркасска раздались два громких взрыва.

Губернатор области Василий Голубев сообщил о якобы сбитии ракеты над небом над областью. По его словам, обломки ракеты рухнули в поле.

Кроме того, ночью, 25 марта, дроны атаковали большую электростанцию в Ростовской области, в результате чего возник пожар . Губернатор области сообщил об автоматическом отключении двух высоковольтных линий и остановке двух энергоблоков ГРЭС. На станции работает 9 энергоблоков.

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