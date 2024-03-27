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У Росії заявили про "збиття" 18 повітряних цілей

Бєлґород, Середа 27 березня 2024 02:50
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У Росії заявили про "збиття" 18 повітряних цілей Фото: у Бєлгородській області "збили" 18 повітряних цілей (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У російському Бєлгороді та області ввечері, 26 березня, повідомляли про вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО та збиття 18 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Росії В'ячеслава Гладкова.

"За даними медицини катастроф, є один потерпілий - у чоловіка осколкові поранення поперекової області. Бригада швидкої доставки його до міської лікарні, вся необхідна медична допомога надається", - написав російський посадовець.

Повідомляється, що в деяких селах посічені вікна, покрівлі, фасади у квартирах, також посічено 6 автомобілів. За словами губернатора, всі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби.

Нагадаємо, вдень, 25 березня, у Ростові пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети. Російські ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи в небі над Ростовом і передмістям. На території Новочеркаська пролунало два гучні вибухи.

Губернатор області Василь Голубєв повідомив про нібито збиття ракети над у небі над областю. За його словами, уламки ракети впали в полі.

Крім того, вночі, 25 березня, дрони атакували велику електростанцію в Ростовській області, внаслідок чого виникла пожежа. Губернатор області повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. На станції працює 9 енергоблоків.

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