В России заявили об "сбитии" 18 воздушных целей

В российском Белгороде и области вечером, 26 марта, сообщали о взрывах. Местные власти заявили о работе ПВО и сбитии 18 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области России Вячеслава Гладкова.

"По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставки его в городскую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал российский чиновник. ⠀ Сообщается, что в некоторых селах посечены окна, кровли, фасады в квартирах, также посечено 6 автомобилей. По словам губернатора, все оперативные службы работают на местах. Обход территории будет продлен в светлое время суток.

Напомним, днем, 25 марта, в Ростове раздались взрывы: россияне заявили о сбитии ракеты . Российские СМИ сообщали о по меньшей мере трех взрывах в небе над Ростовом и пригородом. На территории Новочеркасска раздались два громких взрыва.

Губернатор области Василий Голубев сообщил о якобы сбитии ракеты над небом над областью. По его словам, обломки ракеты рухнули в поле.

Кроме того, ночью, 25 марта, дроны атаковали большую электростанцию в Ростовской области, в результате чего возник пожар . Губернатор области сообщил об автоматическом отключении двух высоковольтных линий и остановке двух энергоблоков ГРЭС. На станции работает 9 энергоблоков.

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