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У Бєлгородській області скаржаться на атаку дронів та пожежу

Прохорівка, Четвер 14 березня 2024 03:55
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У Бєлгородській області скаржаться на атаку дронів та пожежу Фото: у Бєлгородській області скаржаться на атаку дронів та пожежу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ксенія Вертебна

Уночі проти 14 березня у Бєлгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка. Місцева влада заявила про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Внаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Другий безпілотник здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок - посічено фасад та паркан. Ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби, пише російський чиновник.

Нагадаємо, у Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляли про три дрони, що вдарили по заводу. Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становила 100 квадратних метрів.

Раніше ми писали, що в ніч проти 12 березня в Орлі повідомлялось про влучання безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі, внаслідок чого спалахнув один із резервуарів.

Крім того, 10 березня в Міноборони РФ заявили про "знищення" дронів у Бєлгородській області. Місцеві ЗМІ стверджували, що цю атаку було відбито. В "нальоті" дронів російська сторона традиційно звинуватила Україну.

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