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У Шойгу похвалилися "збиттям" десятків дронів, "скромно промовчавши" про атаку НПЗ у Рязані

Росія, Середа 13 березня 2024 09:13
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У Шойгу похвалилися "збиттям" десятків дронів, "скромно промовчавши" про атаку НПЗ у Рязані Фото: з'явилася реакція Міноборони РФ на атаку дронів у ніч проти 13 березня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Міноборони РФ відреагували на нічну атаку дронів у кількох областях. Там приписали собі знищення десятків дронів, "забувши" про успішну атаку БПЛА по НПЗ у Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Судячи із заяви, дрони нібито тільки "спробували" атакувати об'єкти на території Росії відразу в кількох областях.

"Черговими засобами ППО 58 БПЛА перехоплено та знищено над територіями Бєлгородської (11 БПЛА), Брянської (8 БПЛА), Воронезької (29 БПЛА), Курської (8 БПЛА), Ленінградської (1 БПЛА), Рязанської (1 БПЛА)", - стверджує в ньому.

Атаки дронів у Росії

У ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу. Також відомо про постраждалих.

Зазначимо, що дрони атакують об'єкти в Росії вже другу ніч поспіль. Так, уночі 12 березня у низці регіонів зафіксовано прольоти безпілотників. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Тоді Міноборони РФ повідомило, що зафіксували 25 дронів і, нібито, запобігли атаці.

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