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У Росії заявили, що залізничний рух Кримським мостом відновлено

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Москва, Субота 08 жовтня 2022 21:22
У Росії заявили, що залізничний рух Кримським мостом відновлено Фото: у РФ заявили, що залізничний рух Кримським мостом відновлено (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Залізничний рух Кримським мостом, на якому сьогодні стався сильний вибух і масштабна пожежа, повністю відновлено.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Залізницею, можу сказати, що рух повністю відновлено. Вже сьогодні ним підуть і вантажні, і пасажирські поїзди в звичайному режимі", - заявив віце-прем'єр Росії.

Раніше ми писали, що окупанти запустили автомобільний рух Кримським мостом після вибуху на переправі вранці в суботу, 8 жовтня. Але їхати ним можна не всім. Пізніше з'явилися супутникові знімки мосту. Вони показують повну картину руйнувань.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП і те, що відомо на цей час - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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