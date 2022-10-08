З'явилися супутникові знімки Кримського мосту після вибуху (фото)
З'явилися супутникові знімки Кримського мосту, зроблені до і після потужного вибуху, що прогримів вранці 8 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс PlanetScope.
Судячи з фото, залізнична гілка Кримського мосту також отримала значні пошкодження. На фото видно, що гілка залізничної переправи в районі вибуху звужується, що може говорити про її часткове обвалення.
Варто зазначити, що, за даними російської сторони, обвалилися лише два автомобільні прольоти. Щодо обвалення залізничної гілки не повідомлялося.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.
Увечері російські окупанти запустили рух Кримським мостом, але з обмеженнями.
Детальніше про НП і те, що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.