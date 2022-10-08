ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися супутникові знімки Кримського мосту після вибуху (фото)

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 20:11
З'явилися супутникові знімки Кримського мосту після вибуху (фото) Фото: вибух на Кримському мості (t.me/chp_crimea)
Автор: Руслан Гаращенко

З'явилися супутникові знімки Кримського мосту, зроблені до і після потужного вибуху, що прогримів вранці 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс PlanetScope.

Судячи з фото, залізнична гілка Кримського мосту також отримала значні пошкодження. На фото видно, що гілка залізничної переправи в районі вибуху звужується, що може говорити про її часткове обвалення.

Варто зазначити, що, за даними російської сторони, обвалилися лише два автомобільні прольоти. Щодо обвалення залізничної гілки не повідомлялося.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.

Увечері російські окупанти запустили рух Кримським мостом, але з обмеженнями.

Детальніше про НП і те, що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Крымский мост
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході