ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено

Новина українською →
Москва, Суббота 08 октября 2022 21:22
В России заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено Фото: в РФ заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Железнодорожное движение по Крымскому мосту, на котором сегодня произошел сильный взрыв и масштабный пожар, полностью восстановлено.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"По железной дороге, могу сказать, что движение полностью восстановлено. Уже сегодня по нему пойдут и грузовые, и пассажирские поезда в обычном режиме", - заявил вице-премьер России.

Ранее мы писали, что оккупанты запустили автомобильное движение по Крымскому мосту после взрыва на переправе утром в субботу, 8 октября. Но ехать по нему можно не всем. Позже появились спутниковые снимки моста. Они показывают полную картину разрушений.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее о ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымский мост Вторжение России в Украину
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке