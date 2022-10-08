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Окупанти запустили рух Керченським мостом, але є обмеження

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Крим, Субота 08 жовтня 2022 16:30
Окупанти запустили рух Керченським мостом, але є обмеження Фото: окупанти відновили рух Кримським мостом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти запустили рух Кримським мостом після вибуху на переправі вранці в суботу, 8 жовтня. Але їхати ним можна не всім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

"Почато рух автотранспорту Кримським мостом. На даний момент рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повної процедури огляду", - написав він.

За його словами, водіям вантажних фур краще планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. Аксьонов додав, що нібито через дві години через протоку починає ходити пором "Керч-2".

Як повідомлялось, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП та те, що відомо на цей момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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