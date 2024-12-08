У Росії заявили про приліт Асада в Москву

Сирійський диктатор Башар Асад після втрати контролю над столицею втік до Москви. Російська влада надала йому та його родині притулок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок", - сказав співрозмовник агентства "ТАСС".

Це наразі вся відома інформація про місцеперебування Асада після повалення його режиму повстанцями в Сирії. Однак офіційно російська влада не підтверджувала прибуття диктатора в Москву.

Після втрати контролю над Дамаском сирійський диктатор ще не з'являвся на публіці. І не робив особисто жодних заяв.

Раніше агентство Reuters заявляло, що Асад нібито міг розбитися в літаку під час втечі з Сирії. Але, за даними української розвідки, інформація про авіакатастрофу була вкидом Росії, щоб приховати операцію зі спасіння Асада та його оточення.

Водночас МЗС Росії офіційно заявляло, що Асад виїхав з Сирії та доручив "мирно передати владу" повстанцям.