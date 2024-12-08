В России заявили о прилете Асада в Москву

Сирийский диктатор Башар Асад после потери контроля над столицей сбежал в Москву. Российские власти предоставили ему и его семье убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия исходя из соображений гуманитарного характера предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства "ТАСС".

Это пока вся известная информация о местонахождении Асада после свержения его режима повстанцами в Сирии. Однако официально российские власти не подтверждали прибытие диктатора в Москву.

После потери контроля над Дамаском сирийский диктатор еще не появлялся на публике. И не делал лично никаких заявлений.

Ранее агентство Reuters заявляло, что Асад якобы мог разбиться в самолете во время бегства из Сирии. Но, по данным украинской разведки, информация об авиакатастрофе была вбросом России, чтобы скрыть операцию по спасению Асада и его окружения.

В то же время МИД России официально заявлял, что Асад уехал из Сирии и поручил "мирно передать власть" повстанцам.