У Росії заявили про неможливість демілітаризації ЗАЕС та назвали цинічну причину

Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає за неможливе.

Про це заявив заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсантъ.