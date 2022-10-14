Росія збільшує угруповання на ЗАЕС та готує іноземних бойовиків, - Генштаб

Росія збільшила кількість особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької атомної електростанції та перекинула до Криму іноземних бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу у зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється.

Противник посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя для ретельних обшуків разом зі звичайними військовослужбовцями знаходяться представники ФСБ.

Для поповнення втрат живою силою російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Стало відомо про прибуття 9 жовтня на тимчасово окуповану територію Криму близько 400 бойовиків-іноземців. Надалі їх планують залучити до бойових дій.

Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ призупинено відправлення мобілізованих до навчальних центрів до 1 листопада. Ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.

Ситуація на фронтах

Минулої доби постраждали об'єкти та мирні громадяни населених пунктів Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь.

Для завдання ударів противник використовував крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети і ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Всього за минулу добу окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник робив обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілка, Огірівця, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілка, Огірівця, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе; на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Годин Яр та Опитне;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Годин Яр та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське, Першотравневе, Золота Нива.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Камишеваха.

На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Безпосередньо від вогню окупантів постраждали Нікополь та Вишетарасівка.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитуване, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий ставок.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено поразку понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. До зони вогневої поразки також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що близько 400 ув'язнених однієї з виправних колоній у Башкортостані погодилися вирушити на війну проти України.

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