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Голова МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС

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П'ятниця 14 жовтня 2022 11:42
Голова МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС Фото: Рафаель Гроссі, голова МАГАЕТЕ (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Польщі після візиту до Києва. Заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту до Києва, Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Перед цим голова МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

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