Голова МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Польщі після візиту до Києва. Заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.
"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - заявив Гроссі.
Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with & . Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту до Києва, Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.
Перед цим голова МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.
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