Голова МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Польщі після візиту до Києва. Заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту до Києва, Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Перед цим голова МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

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