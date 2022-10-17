В России заявили о невозможности демилитаризации ЗАЭС и назвали циничную причину

Об этом заявил замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины", - заявил Воронцов.

По его словам, ЗАЭС не может оставаться без охраны российских военных, поскольку это создает возможности для наступления ВСУ. Он добавил, что охранять ЗАЭС продолжат подразделения Росгвардии.