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В Росії заявили про масовану атаку дронів

Фото: в РФ заявили про масовану атаку дронів вночі 30 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників. 

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги. 

Атаки БПЛА в Росії

21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт". Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.

 

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