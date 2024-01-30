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В России заявили о массированной атаке дронов

Фото: в РФ заявили о массированной атаке дронов ночью 30 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о массированной атаке дронов сегодня ночью, 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Брянской, по одному – над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Атаки БПЛА в России

21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв . Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет". Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

 

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