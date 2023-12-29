ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії скаржаться на атаку на Бєлгородську область, є загиблий та постраждалий

Бєлгород, РФ, П'ятниця 29 грудня 2023 23:12
UA EN RU
В Росії скаржаться на атаку на Бєлгородську область, є загиблий та постраждалий Фото: у російській Бєлгородській області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Бєлгороді та області (РФ) пізно ввечері 29 грудня пролунали вибухи та працювали системи протиповітряної оборони. Представники влади заявили про загиблого та постраждалого внаслідок падіння уламків, попередньо, збитих цілей..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області Гладкова та місцеві пабліки.

За словами російського чиновника, над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО та було "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий", - написав він та додав, що інформація уточнюється.

Між тим росЗМІ та місцеві ТГ-канали повідомляють про падіння уламків на авто різні споруди, зокрема в Бєлгороді. Також озвучується припущення про ведення обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю.

Вину за цей обстріл відомство країни-агресора традиційно покладає на Україну.

"Місцеві жителі нарахували 24 вибухи у небі. На місцях працюють оперативні служби", - йдеться в публікації Mash.

Між тим мережею ширяться кадри з вибухами в небі та результатами "прильотів".

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Бєлгородська область ПВО
NEWS
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році