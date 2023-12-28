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РосЗМІ поскаржилися на нову "атаку дронів", цього разу зі втратами серед окупантів

Четвер 28 грудня 2023 10:04
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РосЗМІ поскаржилися на нову "атаку дронів", цього разу зі втратами серед окупантів Фото: росЗМІ поскаржилися на нову "атаку дронів" у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про нову "атаку дронів" у Бєлгородській області РФ, внаслідок якої нібито загинули російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Як стверджують, росЗМІ, безпілотник нібито вибухнув у селі Терезівка прикордонного Шебекінського округу. Інцидент, за словами росіян, стався вдень 27 грудня.

Російські ЗМІ заявили, що внаслідок атаки є втрати.

"На місці загинули 2 військовослужбовці Міністерства оборони РФ", - пишуть росіяни.

РосЗМІ поскаржилися на нову &quot;атаку дронів&quot;, цього разу зі втратами серед окупантів

скриншот google.com/maps

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Варто зазначити, що Бєлгородська область РФ розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями.

Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних областях. Нагадаємо, 19 грудня губернатор Брянської області заявив аж про три атаки дронів за ранок і звинуватив Україну. Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.

Також вже 22 грудня росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області. РосЗМІ стверджували, що безпілотники намагалися атакувати резервуари з паливом.

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Російська Федерація атака дронів Бєлгородська область
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