У Росії заявили, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського

Глава МЗС Росії наголосив, що зустріч Путіна і Зеленського не запланована, але президент Росії нібито готовий зустрітися, коли буде готова порядок денний для саміту.

"Поки його немає", - наголосив Лавров

Водночас, за його даними, Росія погодилася продемонструвати гнучкість з низки питань, які підняв на Алясці президент США Дональд Трамп.