UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Росії заявили, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Глава МЗС Росії наголосив, що зустріч Путіна і Зеленського не запланована, але президент Росії нібито готовий зустрітися, коли буде готова порядок денний для саміту.

"Поки його немає", - наголосив Лавров

Водночас, за його даними, Росія погодилася продемонструвати гнучкість з низки питань, які підняв на Алясці президент США Дональд Трамп.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Нагадаємо, що після майже тригодинної зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня увага міжнародної спільноти перемістилася до Вашингтона, де 18 серпня президент США провів переговори з президентом України.

До дискусій також приєдналися європейські лідери, які разом з лідерами обговорюючи низку питань включно з гарантіями безпеки для України.

За результатами цих консультацій американська сторона запропонувала проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії вже 22 серпня.

Зеленський заявив про готовність долучитися до такого формату у будь-якій конфігурації, якщо саміт відбудеться. Водночас Росія поки що публічно не підтвердила участі та постійно висуває власні умови, що ускладнює узгодження дати та місця проведення.

Європейські дипломати активно працюють над пошуком оптимального майданчика для потенційного саміту, зважаючи на складність політичної ситуації та необхідність забезпечити безпеку всіх учасників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України