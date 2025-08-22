RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В России заявили, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Глава МИД России подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но президент России якобы готов встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

"Пока ее нет", - подчеркнул Лавров

В то же время, по его данным, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске президент США Дональд Трамп.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина

Напомним, что после почти трехчасовой встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа внимание международного сообщества переместилось в Вашингтон, где 18 августа президент США провел переговоры с президентом Украины.

К дискуссиям также присоединились европейские лидеры, которые вместе с лидерами обсуждая ряд вопросов, включая гарантии безопасности для Украины.

По результатам этих консультаций американская сторона предложила проведение трехсторонней встречи США, Украины и России уже 22 августа.

Зеленский заявил о готовности присоединиться к такому формату в любой конфигурации, если саммит состоится. В то же время Россия пока публично не подтвердила участия и постоянно выдвигает собственные условия, что затрудняет согласование даты и места проведения.

Европейские дипломаты активно работают над поиском оптимальной площадки для потенциального саммита, учитывая сложность политической ситуации и необходимость обеспечить безопасность всех участников.

Российская ФедерацияВойна России против Украины