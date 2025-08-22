В России заявили, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Глава МИД России подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но президент России якобы готов встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

"Пока ее нет", - подчеркнул Лавров

В то же время, по его данным, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске президент США Дональд Трамп.