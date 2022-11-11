UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про готовність до переговорів Україною "без попередніх умов"

Фото: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії заявили про "відкритість до переговорів" з українською владою. Москва нібито без "попередніх умов" готова до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступник голови МЗС РФ Сергія Рябкова, якого цитує ТАСС.

"Я можу лише підтвердити позицію - ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі - залежить не від нас", - заявив Рябков.

Нагадаємо, що вчора в російському МЗС вже лунали заяви про готовність говорити з Україною. Примітно, що все це відбувається на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, зокрема переходу Херсона під контроль ЗСУ.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україна готова до перемовин з РФ, але вже з іншою владою, бо доки Кремлем керує Путін говорити з росіянами немає сенсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваКремльВійна Росії проти України