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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о готовности к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Мария Кучерявец

В России заявили об "открытости к переговорам" с украинскими властями. Москва якобы без "предварительных условий" готова к диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, которого цитирует ТАСС.

"Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который в общем двигался вперед, разрабатывался какой-то документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше? - зависит не от нас", - заявил Рябков.

Напомним, что вчера в российском МИДе уже звучали заявления о готовности говорить с Украиной. Примечательно, что все это происходит на фоне успешного контрнаступления ВСУ, включая переход Херсона под контроль ВСУ.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но уже с другими властями, поскольку пока Кремлем руководит Путин говорить с россиянами нет смысла.

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