Атака на нафтовий термінал та вибухи під Москвою: у Росії був наліт безпілотників

Як повідомляють у мережі, цієї ночі безпілотник упав і вибухнув на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал".

Також росіяни традиційно заявляють, що внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає, а в атаці росіяни звинувачують Україну.

Зазначимо, що "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік).

Російські ЗМІ також стверджують, що нібито українські війська намагалися атакувати дронами-камікадзе морський порт у Ленінградській області.

Росіяни заявляють, що було запущено три безпілотники: два з них нібито були придушені силами РЕБ і впали до Фінської затоки, ще один був збитий над територією нафтоналивного терміналу близько пів на другу ночі.

Також повідомляється, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння, дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

Окрім того, у Росії чули вибухи ще у двох областях.

Так, у Бєлгородській області нібито працювала ППО, внаслідок чого одна людина постраждала.

Також Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття дронів над Московською областю.

Крім того, безпілотники встигли пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, нещодавно російське Міноборони заявляло, що нібито у Саратовській області збили дрон, звинувативши Україну. Губернатор області уточнив, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

За даними джерела РБК-Україна в спецслужбах, за польотом дронів туди стоять Сили безпеки та оборони.

Також росіяни заявляли про атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.

А сьогодні вночі вибухи пролунали у місті Подольськ Московської області РФ. Окупанти заявляють про нібито збиття дрона, який летів в напрямку російської столиці.