Атака на нефтяной терминал и взрывы под Москвой: в России был налет беспилотников

Как сообщают в сети, в эту ночь беспилотник упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал".

Также россияне традиционно заявляют, что в результате взрыва пострадавших и разрушений нет, а в атаке россияне обвиняют Украину.

Отметим, что "Петербургский нефтяной терминал" - это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность – 12,5 млн тонн в год).

Российские СМИ также утверждают, что якобы украинские войска пытались атаковать дронами-камикадзе морской порт в Ленинградской области.

Россияне заявляют, что были запущены три беспилотника: два из них якобы были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один был сбит над территорией нефтеналивного терминала около половины второго ночи.

Также сообщается, что обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения, дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.

Кроме того, в России слышали взрывы в двух областях.

Так, в Белгородской области якобы работала ПВО, в результате чего один человек пострадал.

Также Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии дронов над Московской областью.

Кроме того, беспилотники успели пролететь через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

"Бавовна" в России

Напомним, недавно российское Минобороны заявляло, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны.

Также россияне заявляли об атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.

А сегодня ночью взрывы раздались в городе Подольск Московской области РФ. Оккупанты заявляют о якобы сбитии дрона, летевшего в направлении российской столицы.