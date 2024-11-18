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В Росії заявили про атаку БПЛА на Москву

Ілюстративне фото: у РФ скаржаться на атаку БПЛА на Москву (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Підмосков'ї (Російська Федерація) у ніч проти 18 листопада працювали сили та засоби ППО через повітряну атаку. Був зафіксований рух БПЛА у бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна.

За словами мера столиці країни-агресора, цієї ночі у Раменському міському окрузі, що в складі Московської області, начебто "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву". 

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в його заяві.

Також Собянін розповів, що на місці події працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше в мережі з'явилися кадри із нібито моментом знищення дрона у Раменському

За даними Telegram-каналу SHOT, жителі цього міста близько 3:40 (за місцевим часом) чули потужний вибух. 

На атаку дронів 18 листопада скаржаться й у Брянській області

Зазначимо, що про роботу ППО цієї ночі через атаку безпілотників також заявляв і губернатор Брянської області Олександр Богомаз.  При цьому в брянських пабліках писали про потужні вибухи в регіоні, зокрема у місті Брянськ.

За словами російського чиновника, в області начебто було збито 26 БПЛА літакового типу. Щодо якихось можливих наслідків дронової атаки він нічого не розповідав.

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ПодмосковьеВійна Росії проти УкраїниАтака дронів