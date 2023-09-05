У Росії заявили про "атаку безпілотника" на завод у Тверській області

За даними ЗМІ, близько 5:00 російські військові нібито перехопили дрон-камікадзе. Він впав на території "Редкінського дослідного заводу" біля складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув.

На місці вибуху начебто виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника. Зазначається, що через вибух було пошкоджено одну порожню цистерну і вікна найближчої будівлі. Постраждалих немає.