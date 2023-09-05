У Росії заявили про "атаку безпілотника" на завод у Тверській області

У Росії стверджують, що вранці 5 вересня невідомий безпілотник намагався атакувати територію "Рєдкінського дослідного заводу" у Тверській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За даними ЗМІ, близько 5:00 російські військові нібито перехопили дрон-камікадзе. Він впав на території "Редкінського дослідного заводу" біля складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув.
На місці вибуху начебто виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника. Зазначається, що через вибух було пошкоджено одну порожню цистерну і вікна найближчої будівлі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні у Міністерстві оборони РФ заявили про роботу засобів протиповітряної оборони в Калузької області та нібито збиття цієї ночі одного безпілотника. Крім того, ще безпілотники начебто летіли на Москву, і також були знищені у Московській та Тверській областях, внаслідок чого є пошкодження об'єкта.
А вчора вранці у Росії заявили нібито про відбиття атаки БПЛА в Курській області.
Зазначимо, що ввечері в неділю, а також у ніч проти понеділка в Курській області РФ повідомляли про атаку БПЛА. Спочатку місцевий губернатор Роман Старовойт заявляв про пожежу в нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника у Курчатові. А згодом місцеві жителі розповідали про серію вибухів у цьому населеному пункті.
Найбільша атака безпілотників на території Росії сталася в ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.