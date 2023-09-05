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У Росії заявили про "атаку безпілотника" на завод у Тверській області

Фото: у Росії заявили про "атаку безпілотника" на завод у Тверській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії стверджують, що вранці 5 вересня невідомий безпілотник намагався атакувати територію "Рєдкінського дослідного заводу" у Тверській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, близько 5:00 російські військові нібито перехопили дрон-камікадзе. Він впав на території "Редкінського дослідного заводу" біля складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув.

На місці вибуху начебто виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника. Зазначається, що через вибух було пошкоджено одну порожню цистерну і вікна найближчої будівлі. Постраждалих немає.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, сьогодні у Міністерстві оборони РФ заявили про роботу засобів протиповітряної оборони в Калузької області та нібито збиття цієї ночі одного безпілотника. Крім того, ще безпілотники начебто летіли на Москву, і також були знищені у Московській та Тверській областях, внаслідок чого є пошкодження об'єкта.

А вчора вранці у Росії заявили нібито про відбиття атаки БПЛА в Курській області.

Зазначимо, що ввечері в неділю, а також у ніч проти понеділка в Курській області РФ повідомляли про атаку БПЛА. Спочатку місцевий губернатор Роман Старовойт заявляв про пожежу в нежитловій будівлі нібито внаслідок "прильоту" безпілотника у Курчатові. А згодом місцеві жителі розповідали про серію вибухів у цьому населеному пункті.

Найбільша атака безпілотників на території Росії сталася в ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

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