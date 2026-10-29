ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В России задержали более 460 авиарейсов из-за рекордной атаки дронов

22:40 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
В России задержали более 460 авиарейсов из-за рекордной атаки дронов Фото: аэропорт "Шереметьево" в Москве (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Аэропорты Москвы и Петербурга 29 октября ощутили на себе последствия масштабной атаки дронов. Были отменены или задержаны 460 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Авиаколлапс в России

29 октября в аэропортах Москвы и Петербурга задержали или отменили более 460 рейсов, подсчитала ASTRA на основе данных сервиса airports.ru.

Больше всего пострадали Внуково и Шереметьево. Пулково принимал самолеты, которые не смогли сесть в Москве.

Ограничение на полеты во Внуково, Домодедово и Жуковском Росавиация сняла только в 6:46 утра. Задержки сохранялись до вечера.

Рекордная атака дронов

Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью и утром над 18 регионами и Москвой сбили 1214 беспилотников.

По данным Bloomberg, это рекордное число за всю войну против Украины, о котором российские власти сообщали одномоментно. Предыдущий рекорд был 20 сентября, тогда Минобороны отчитывалось о 1110 сбитых дронов.

Ранее РБК-Украина писало, что Москву вечером 28 октября и в ночь на 29 октября атаковали беспилотники. По данным мэра Сергея Собянина, общее количество перехваченных дронов превысило полсотни.

Кроме того, после массированной атаки Сил обороны Украины на столицу России 24 октября в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Москва Санкт-Петербург Аэропорт
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой