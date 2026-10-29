В России задержали более 460 авиарейсов из-за рекордной атаки дронов
Аэропорты Москвы и Петербурга 29 октября ощутили на себе последствия масштабной атаки дронов. Были отменены или задержаны 460 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Авиаколлапс в России
29 октября в аэропортах Москвы и Петербурга задержали или отменили более 460 рейсов, подсчитала ASTRA на основе данных сервиса airports.ru.
Больше всего пострадали Внуково и Шереметьево. Пулково принимал самолеты, которые не смогли сесть в Москве.
Ограничение на полеты во Внуково, Домодедово и Жуковском Росавиация сняла только в 6:46 утра. Задержки сохранялись до вечера.
Рекордная атака дронов
Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью и утром над 18 регионами и Москвой сбили 1214 беспилотников.
По данным Bloomberg, это рекордное число за всю войну против Украины, о котором российские власти сообщали одномоментно. Предыдущий рекорд был 20 сентября, тогда Минобороны отчитывалось о 1110 сбитых дронов.
Ранее РБК-Украина писало, что Москву вечером 28 октября и в ночь на 29 октября атаковали беспилотники. По данным мэра Сергея Собянина, общее количество перехваченных дронов превысило полсотни.
Кроме того, после массированной атаки Сил обороны Украины на столицу России 24 октября в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов.