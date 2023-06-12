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У Росії затримали американського музиканта, "шиють" торгівлю наркотиками

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Понеділок 12 червня 2023 02:14
У Росії затримали американського музиканта, "шиють" торгівлю наркотиками Ілюстративне фото: у Москві заарештували громадянина США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У столиці РФ Москві заарештували громадянина США, менеджера рок-групи Тревіса Ліка. Американцю інкримінують торгівлю наркотиками, при цьому він заперечує пред'явлені звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Арешт американського громадянина в РФ підтвердили у Держдепі. Співробітники посольства США були присутні при пред'явленні йому звинувачення минулої суботи.

"Ми можемо підтвердити, що Майкл Тревіс Лік був заарештований й утримується під вартою в Москві. Співробітники посольства були присутні на пред'явленні йому звинувачення 10 червня", - сказав представник американського відомства журналістам.

Також у Держдепі додали, що продовжують уважно стежити за цією справою.

"Коли громадянина США затримано за кордоном, Департамент якнайшвидше домагається доступу до консулів і працює над тим, щоб надати всю необхідну консульську допомогу", - йдеться у заяві.

Затримання та арешт

Суди загальної юрисдикції Москви раніше опублікували заяву в Telegram заяву про затримання громадянина США за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

"Колишнього десантника та музиканта звинувачують у тому, що він займався наркобізнесом шляхом залучення молоді", - розповіли 10 червня у російському відомстві.

Повідомляється, що містер Лік залишиться під вартою до 6 серпня.

Американський музикант заперечує звинувачення

РосЗМІ раніше також опублікували відео затримання американця з його будинку та фото з поліцейської дільниці. Пропагандистське видання Рен ТБ розповіло про заяви громадянина США у поліції, в яких він заперечує провину.

У Москві заарештували громадянина США Тревіса Ліка (фото: t.me / росЗМІ)

"Я не розумію, чому я тут. Я не визнаю провину, я не вірю, що міг зробити те, в чому мене звинувачують, тому що я не знаю, в чому мене звинувачують", - передають росЗМІ слова громадянина США.

Акаунти в соціальних мережах та відео показують, що містер Лік є фронтменом у групі "Лови ніч". Він також був музичним продюсером для інших російських музичних гуртів під час свого перебування у Москві.

Нагадаємо, раніше у березні російські спецслужби заарештували американського журналіста Евана Гершковича, звинувативши його у шпигунстві. Чоловік такі звинувачення заперечує. Лефортівський районний суд Москви продовжив арешт журналіста WSJ до 30 серпня.

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