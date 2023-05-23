Суд в РФ продовжив арешт журналіста WSJ на три місяці. У США закликали його звільнити

Лефортівський районний суд Москви у вівторок продовжив термін перебування у СІЗО американському журналісту Евану Гершковичу на три місяці до 30 серпня. У Білому домі вважають, що його взагалі не мали затримувати, бо на це немає причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, яку приводить The Guardian .

"Його взагалі не варто затримувати. Журналістика - це не злочин. Його потрібно негайно звільнити", - йдеться у заяві.

Кірбі додав, що США будуть наполегливо працювати, аби спробувати повернути його додому. За словами Кірбі, офіційні особи США все ще наполягають на тому, щоб консульський доступ мав доступ до Гершковича.

"Немає жодних підстав для відмови в консульському доступі. Ми дуже хочемо, щоб цей консульський доступ був доступним", - додав представник Білого дому.

Справа Евана Гершковича

Наприкінці березня у російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.