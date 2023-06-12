В России задержали американского музыканта, "шьют" торговлю наркотиками

В столице РФ Москве арестовали гражданина США, менеджера рок-группы Трэвиса Лика. Американцу инкриминируют торговлю наркотиками, при этом сам он отрицает предъявленные обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Арест американского гражданина в РФ подтвердили в Госдепе. Сотрудники посольства США присутствовали при предъявлении ему обвинения в минувшую субботу.

"Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали на предъявлении ему обвинения 10 июня", - сказал представитель американского ведомства журналистам.

Также в Госдепе добавили, что продолжают внимательно следить за этим делом.

"Когда гражданин США задержан за границей, Департамент как можно скорее добивается доступа к консулам и работает над тем, чтобы предоставить всю необходимую консульскую помощь", - говорится в заявлении.

Задержание и арест

Суды общей юрисдикции Москвы ранее опубликовали заявление в Telegram заявление о задержании гражданина США по обвинению в хранении наркотиков.

"Бывшего десантника и музыканта обвиняют в том, что он занимался наркобизнесом путем привлечения молодежи", - рассказали 10 июня в российском ведомстве.

Сообщается, что мистер Лик останется под стражей до 6 августа.

Американский музыкант отрицает обвинения

РосСМИ ранее также опубликовали видео задержания американца из его дома и фото из полицейского участка. Пропагандистское издание Рен ТВ рассказало о заявлениях гражданина США в полиции, в которых он отрицает вину.

В Москве арестовали гражданина США Трэвиса Лика (фото: t.me / росСМИ)

"Я не понимаю, почему я здесь. Я не признаю вину, я не верю, что мог сделать то, в чем меня обвиняют, потому что я не знаю, в чем меня обвиняют", - передают росСМИ слова гражданина США.

Аккаунты в социальных сетях и видео показывают, что мистер Лик является фронтменом в группе "Лови ночь". Он также был музыкальным продюсером для других российских музыкальных групп во время своего пребывания в Москве.