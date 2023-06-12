В России задержали американского музыканта, "шьют" торговлю наркотиками
В столице РФ Москве арестовали гражданина США, менеджера рок-группы Трэвиса Лика. Американцу инкриминируют торговлю наркотиками, при этом сам он отрицает предъявленные обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Арест американского гражданина в РФ подтвердили в Госдепе. Сотрудники посольства США присутствовали при предъявлении ему обвинения в минувшую субботу.
"Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали на предъявлении ему обвинения 10 июня", - сказал представитель американского ведомства журналистам.
Также в Госдепе добавили, что продолжают внимательно следить за этим делом.
"Когда гражданин США задержан за границей, Департамент как можно скорее добивается доступа к консулам и работает над тем, чтобы предоставить всю необходимую консульскую помощь", - говорится в заявлении.
Задержание и арест
Суды общей юрисдикции Москвы ранее опубликовали заявление в Telegram заявление о задержании гражданина США по обвинению в хранении наркотиков.
"Бывшего десантника и музыканта обвиняют в том, что он занимался наркобизнесом путем привлечения молодежи", - рассказали 10 июня в российском ведомстве.
Сообщается, что мистер Лик останется под стражей до 6 августа.
Американский музыкант отрицает обвинения
РосСМИ ранее также опубликовали видео задержания американца из его дома и фото из полицейского участка. Пропагандистское издание Рен ТВ рассказало о заявлениях гражданина США в полиции, в которых он отрицает вину.
В Москве арестовали гражданина США Трэвиса Лика (фото: t.me / росСМИ)
"Я не понимаю, почему я здесь. Я не признаю вину, я не верю, что мог сделать то, в чем меня обвиняют, потому что я не знаю, в чем меня обвиняют", - передают росСМИ слова гражданина США.
Аккаунты в социальных сетях и видео показывают, что мистер Лик является фронтменом в группе "Лови ночь". Он также был музыкальным продюсером для других российских музыкальных групп во время своего пребывания в Москве.
Напомним, ранее в марте российские спецслужбы арестовали американского журналиста Эвана Гершковича, обвинив его в шпионаже. Мужчина такие обвинения отрицает. Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналиста WSJ до 30 августа.
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