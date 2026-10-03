У Росії засекретили дані про позови щодо загиблих і зниклих безвісти

2 жовтня департамент оприлюднив статистику злочинності за 2025 рік. Частину рядків у звіті просто зафарбували сірим, і серед них опинилася кількість позовів про визнання людей загиблими та зниклими безвісти.

Ще роком раніше суди розглянули рекордні 17,5 тисячі таких позовів. А наприкінці 2025 року російські суди почали прибирати інформацію про ці справи зі своїх сайтів.

Зі звіту зник цілий розділ про злочини проти основ конституційного ладу та безпеки держави. Тепер невідомо, скільки людей засудили за держзраду, розголошення держтаємниці, диверсії, створення екстремістської спільноти та "дискредитацію" армії.

Водночас дані про покарання за "фейки" про армію департамент залишив: у 2025 році за цією статтею засудили 90 людей.

Приховали й адміністративну статистику: штрафи за "дискредитацію" армії, розпалювання ворожнечі, заклики до сепаратизму та порушення правил для "іноагентів".

Раніше у звіті окремо вказували, скільки злочинів скоїли військові, судді, прокурори, слідчі, поліцейські та працівники в'язниць. У статистиці за 2025 рік ці рядки також зафарбували.