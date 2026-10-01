Восени у російську армію призвуть 120 тисяч людей

Росія восени відправить на строкову службу близько 120 тисяч призовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковника Євгена Бурдинського для росЗМІ.

За словами Бурдинського, призовники з пунктів збору почнуть вирушати до місць служби з 10 жовтня.

Призовники "для виконання завдань спеціальної військової операції у Донецькій та Луганській народних республіках, Херсонській та Запорізькій областях, а також на території України не направлятимуться", - запевнив представник Генштабу.

У квітні-липні 2026 року на строкову службу відправили понад 140 тисяч людей, розповів Бурдинський.

З 2026 року в Росії діє "вічний" призов. Призивають людей протягом усього року, а до місць служби відправляють навесні та восени.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично вже почала додаткову мобілізацію.

Кремль збільшує кількість людей, яких набирає до війська різними способами, і планує залучати більше іноземців.