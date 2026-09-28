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Зеленський розповів про новий план КНДР щодо перекидання військових до Росії

23:47 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Зеленський розповів про новий план КНДР щодо перекидання військових до Росії Фото: військовослужбовці армії КНДР (Getty Images)
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Росія готується додатково залучити 10 тисяч солдатів із Північної Кореї, яких відбирають для підготовки та подальшого перекидання до РФ. За даними української розвідки, понад 8 тисяч північнокорейських військових уже перебувають на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського після доповіді Головного управління розвідки.

За словами президента, Росія фактично розпочала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких набирає різними способами. Москва планує нарощувати й залучення іноземців загалом, тим часом Україна має намір інформувати уряди тих країн, громадян яких РФ вербує.

Окремо Зеленський повідомив, що за військову допомогу Росія розраховується з Північною Кореєю, зокрема, технологіями. За його словами, за технічної підтримки Росії у КНДР розгорнули виробництво ударних дронів типу "Shahed".

"...за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "шахед". Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу", - сказав президент.

Військова співпраця Росії та КНДР уже не обмежується постачанням боєприпасів і військових. Передання російських технологій дає Пхеньяну можливість розвивати власне виробництво озброєнь, а отриманий у війні проти України досвід може посилювати військові спроможності Північної Кореї в Азії, зокрема проти Південної Кореї

Нагадаємо, за даними WSJ, Північна Корея почала відпрацьовувати тактику масованих атак, яку застосовують у війні РФ проти України та на Близькому Сході - зокрема КНДР випробовує поєднання дронів та звичайного озброєння.

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов давав тривожний прогноз щодо КНДР - за його словами, Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України для вдосконалення власного озброєння та розвитку армії, паралельно нарощуючи військову співпрацю з Москвою.

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