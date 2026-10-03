В России засекретили данные об исках по поводу погибших и пропавших без вести

Судебный департамент при Верховном суде России засекретил количество исков о признании граждан погибшими и пропавшими без вести. Под гриф попала и статистика по политическим делам и преступлениям силовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".
2 октября департамент обнародовал статистику преступности за 2025 год. Часть строк в отчете просто закрасили серым, и среди них оказалось количество исков о признании людей погибшими и пропавшими без вести.
Еще годом ранее суды рассмотрели рекордные 17,5 тысячи таких исков. А в конце 2025 года российские суды начали убирать информацию об этих делах со своих сайтов.
Из отчета исчез целый раздел о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Теперь неизвестно, сколько людей осудили за госпредательство, разглашение гостайны, диверсии, создание экстремистского сообщества и "дискредитацию" армии.
В то же время, данные о наказаниях за "фейки" об армии департамент оставил: в 2025 году по этой статье осудили 90 человек.
Скрыли и административную статистику: штрафы за "дискредитацию" армии, разжигание вражды, призывы к сепаратизму и нарушение правил для "иноагентов".
Ранее в отчете отдельно указывалось, сколько преступлений совершили военные, судьи, прокуроры, следователи, полицейские и работники тюрем. В статистике за 2025 год эти строчки также закрасили.
Засекречивание статистики совпало с новой волной набора в армию. 1 октября в Генштабе РФ сообщили, что осенью на срочную службу призовут около 120 тысяч человек.
Владимир Зеленский в то же время отмечает, что Россия фактически начала дополнительную мобилизацию. По его словам, Кремль разными способами наращивает количество людей в армии и рассчитывает привлечь больше иностранцев.
Президент также рассказал о новом плане КНДР по военным . В России находятся более 8 тысяч северокорейских солдат, а еще 10 тысяч отбираются для подготовки и отправки.