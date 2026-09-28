Зеленський: Росія фактично вже почала додаткову мобілізацію

Росія фактично вже почала проведення додаткової мобілізації. Кремль збільшує кількість людей, яких набирає до війська різними методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді ГУР по заходах, які країна-агресорка планує надалі.

"Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію - вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців", - сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб уряди країн, з яких РФ залучає солдатів, протидіяли цьому. Він додав, що Україна проінформує про це кожного з них.

"Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч - їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію", - зазначив глава держави.