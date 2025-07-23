Росії запропонували зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана до кінця літа, - Умєров

За словами Умєрова, зустріч пропонується провести до кінця серпня. Участь в зустрічі візьмуть лідери України, Росії, США та Туреччини.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи пропозицію для Росії, заявив, що це постійна пропозиція, а реалізувати її можна в будь-який момент. Наприклад, якщо Путін захоче зустрітися вже завтра, Зеленський буде готовий провести з ним таку зустріч.

"Чому ми наголошуємо на зустрічі - в Росії є одна людина яка приймає рішення. Якщо потрібно ухвалити важливі рішення, як зупинка вогню - ця особа має бути присутня", - пояснив Тихий.

Зазначимо, українська сторона також уточнила, що пропозиція про зустріч із Путіним є безстроковою.

Інші деталі зустрічі

Україна також знову заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній інфраструктурі. Від росіян вимагається припинити бити по критичній та цивільній інфраструктурі.

Сторони обговорили подальші етапи обміну військовополоненими. Російська сторона погодилася повернути людей, які перебувають у полоні понад три роки - мова йде про важкопоранених, важкохворих та молодих українців.