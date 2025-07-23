России предложили встречу лидеров с участием Трампа и Эрдогана до конца лета, - Умеров

По словам Умерова, встречу предлагается провести до конца августа. Участие во встрече примут лидеры Украины, России, США и Турции.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя предложение для России, заявил, что это постоянное предложение, а реализовать его можно в любой момент. Например, если Путин захочет встретиться уже завтра, Зеленский будет готов провести с ним такую встречу.

"Почему мы настаиваем на встрече - в России есть один человек, который принимает решения. Если нужно принять важные решения, как остановка огня - это лицо должно присутствовать", - пояснил Тихий.

Отметим, украинская сторона также уточнила, что предложение о встрече с Путиным является бессрочным.

Другие детали встречи

Украина также вновь заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической инфраструктуре. От россиян требуется прекратить бить по критической и гражданской инфраструктуре.

Стороны обсудили дальнейшие этапы обмена военнопленными. Российская сторона согласилась вернуть людей, находящихся в плену более трех лет - речь идет о тяжелораненых, тяжелобольных и молодых украинцах.