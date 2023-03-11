В Росії закінчуються підготовлені запаси зброї, шукають допомоги ззовні, - Данілов

Через власний прорахунок з бліцкригом, в Росії почали закінчуватись підготовлені запаси озброєння. Ворог почав шукати допомоги у союзників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"В Росії закінчуються підготовлені запаси зброї. Ракети і військова техніка накопичувалися десятиліттями. Розрахунки були на бліцкриг, а не на бліцутилізацію", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, корумпована країна не має можливості забезпечити фронт внаслідок чого іноземна допомога для терористів стала пріоритетним питанням.