В России заканчиваются подготовленные запасы оружия, ищут помощи извне, - Данилов

Из-за собственного просчета с блицкригом в России начали заканчиваться подготовленные запасы вооружения. Враг стал искать помощи у союзников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"В России заканчиваются подготовленные запасы оружия. Ракеты и военная техника накапливались десятилетиями. Расчеты были на блицкриг, а не на блицутилизацию", - пишет Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.