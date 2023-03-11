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В России заканчиваются подготовленные запасы оружия, ищут помощи извне, - Данилов

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Суббота 11 марта 2023 15:57
В России заканчиваются подготовленные запасы оружия, ищут помощи извне, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за собственного просчета с блицкригом в России начали заканчиваться подготовленные запасы вооружения. Враг стал искать помощи у союзников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"В России заканчиваются подготовленные запасы оружия. Ракеты и военная техника накапливались десятилетиями. Расчеты были на блицкриг, а не на блицутилизацию", - пишет Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

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