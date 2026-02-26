ua en ru
Техніка розсипається, збитки ростуть: Росія на порозі продовольчої кризи, - розвідка

Росія, Четвер 26 лютого 2026 15:40
UA EN RU
Техніка розсипається, збитки ростуть: Росія на порозі продовольчої кризи, - розвідка Фото: в Росії системна криза в агросекторі та дефіцит техніки (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В Росії системна криза в агросекторі та дефіцит техніки створюють реальні ризики для виробництва продовольства та врожайності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні дані Служби зовнішньої розвідки України.

Читайте також: Наздогнала карма: російський агропром страждає від недофінансування, - СЗР України

Технічний занепад села в РФ

За даними розвідки, продажі сільськогосподарської техніки в РФ впали на чверть, а зношеність парку машин уже перевищила 50%.

Темпи оновлення техніки втричі нижчі за необхідну норму, що створює величезний розрив у виробничих потужностях.

Агросектору РФ бракує понад 60 тисяч тракторів та 34 тисячі комбайнів.

"Поточна модель регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через мита й податки та не стимулює модернізацію. У поєднанні з експортними обмеженнями це підриває прибутковість виробництва", - зазначають в СЗР.

Економічний тиск на фермерів

В СЗР повідомляють, що рентабельність російського рослинництва стрімко обвалилася - з 40% у 2020 році до 15-16% у 2025-му.

Висока облікова ставка та низький рівень субсидій (лише 1-2% у доходах фермерів) роблять виробництво зерна збитковим.

Прогноз щодо дефіциту

Експерти попереджають, що відсутність інвестицій в оновлення бази призведе до неминучих наслідків для внутрішнього ринку агресора.

"У середньостроковій перспективі це підвищує ризик дефіциту продовольства на внутрішньому ринку РФ та зростання цін", - резюмують у СЗРУ.

Криза агросектору РФ

Нагадаємо, системні проблеми в сільському господарстві агресора фіксуються вже не вперше.

Раніше повідомлялося, що російський агропром почала наздоганяти "карма" через санкційний тиск та технологічну ізоляцію.

Також стало відомо про кримінальні аспекти діяльності керівництва галузі РФ. Зокрема, сину екссекретаря Радбезу РФ Дмитру Патрушеву, який очолював Мінсільгосп, оголосили підозру в організації схеми викрадення українського майна.

Окрім внутрішніх проблем, Росія продовжує використовувати окуповані території для незаконного збагачення.

РБК-Україна писало про те, як окупанти використовують морські термінали для контрабанди зерна, вивезеного з тимчасово захоплених регіонів України.

