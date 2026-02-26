Техніка розсипається, збитки ростуть: Росія на порозі продовольчої кризи, - розвідка

В Росії системна криза в агросекторі та дефіцит техніки створюють реальні ризики для виробництва продовольства та врожайності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні дані Служби зовнішньої розвідки України .

Технічний занепад села в РФ

За даними розвідки, продажі сільськогосподарської техніки в РФ впали на чверть, а зношеність парку машин уже перевищила 50%.

Темпи оновлення техніки втричі нижчі за необхідну норму, що створює величезний розрив у виробничих потужностях.

Агросектору РФ бракує понад 60 тисяч тракторів та 34 тисячі комбайнів.

"Поточна модель регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через мита й податки та не стимулює модернізацію. У поєднанні з експортними обмеженнями це підриває прибутковість виробництва", - зазначають в СЗР.

Економічний тиск на фермерів

В СЗР повідомляють, що рентабельність російського рослинництва стрімко обвалилася - з 40% у 2020 році до 15-16% у 2025-му.

Висока облікова ставка та низький рівень субсидій (лише 1-2% у доходах фермерів) роблять виробництво зерна збитковим.

Прогноз щодо дефіциту

Експерти попереджають, що відсутність інвестицій в оновлення бази призведе до неминучих наслідків для внутрішнього ринку агресора.

"У середньостроковій перспективі це підвищує ризик дефіциту продовольства на внутрішньому ринку РФ та зростання цін", - резюмують у СЗРУ.